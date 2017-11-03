Недостатки iPhone X в видеоэксперименте

Был проведен эксперимент, в ходе которого владелец айфона передал аппарат своему близнецу. На видео наглядно показано, что "двойник" легко разблокировал устройство, сообщает Sputnik Таджикистан.
Новый гаджет не сможет узнать своего хозяина, если ему меньше тринадцати лет.
Был проведен эксперимент, в ходе которого владелец айфона передал аппарат своему близнецу. На видео наглядно показано, что "двойник" легко разблокировал устройство, сообщает Sputnik Таджикистан.
В Дейр-эз-Зоре российская авиация нанесла удар по террористам ИГ, атаковав пункты управления, склады боеприпасов, укрытия для боевой техники и опорные пункты боевиков.
Праздник "Амшен", собравший представителей армянских общин из всей Абхазии, прошел в селе Цкыбын (Шаумяновка) Гулрыпшского района в четверг 2 ноября.
Житель Норвегии снял на видео момент, как молния ударила в террасу на заднем дворике дома.
Обитателей зоопарка Далласа угостили тыквами в честь Хэллоуина.
О том, какие шаги нужно предпринять для устойчивого роста экономики Абхазии, какие сферы деятельности необходимо реформировать, рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
Расширенная коллегия МВД Абхазии с участием президента Рауля Хаджимба состоялась в пятницу 3 ноября.
Брифинг, посвященный обменным гастролям культурного сезона "Россия - Абхазия 2017", в рамках которого в РУСДРАМе покажут два спектакля театра "Мастерская", прошел в Министерстве культуры Абхазии в пятницу 3 ноября.
В Южной Осетии инженеры российской военной базы приступили к очистке трех тысяч гектаров земли от неразорвавшихся снарядов.
Для чего встречались в Тегеране лидеры России, Ирана и Азербайдажна уже во второй раз в подобном формате, рассказал политолог Геворг Миразаян.
Физик, посвятивший 25 лет жизни производству сыров, рассказал, как правильно есть этот кисломолочный продукт и пить вино.
Казахстанский системообразующий банк "Казком" опроверг слухи о банкротстве и ограничениях на снятие наличности.
Жители города Талас в Кыргызстане вновь собираются на митинг: они требуют извинений от действующего президента. Sputnik узнал за что.
В преддверии Всемирного дня мужчин Нацстатком Беларуси опубликовал портрет типичного представителя сильной половины населения республики.
Штаб защиты русских школ заявил новую акцию протеста — шествие за сохранение русского образования в Латвии.
Что готовят народам бывшего СССР биологические лаборатории Пентагона, и насколько жестко готова реагировать Москва?
Стремление изменить название государственного языка в Конституции Молдовы с молдавского на румынский – это настоящая "бомба", считают эксперты.
В учениях ОДКБ в Таджикистане примут участие порядка пяти тысяч военных и большое количество боевой техники.
Институт им. Пушкина разработал систему дистанционного тестирования по русскому языку с выдачей сертификата, который подтвердит владение языком как иностранным.
Правительство Эстонии останавливает действие сертификатов электронных удостоверений личности из-за риска кражи персональных данных.
В Южной Осетии инженеры российской военной базы приступили к очистке трех тысяч гектаров земли от неразорвавшихся снарядов.
Для чего встречались в Тегеране лидеры России, Ирана и Азербайдажна уже во второй раз в подобном формате, рассказал политолог Геворг Миразаян.
Физик, посвятивший 25 лет жизни производству сыров, рассказал, как правильно есть этот кисломолочный продукт и пить вино.