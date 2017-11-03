Видео авиаудара российских бомбардировщиков по террористам ИГ*

В Дейр-эз-Зоре российская авиация нанесла удар по террористам ИГ, атаковав пункты управления, склады боеприпасов, укрытия для боевой техники и опорные пункты боевиков.

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 в четверг нанесли удар по объектам "Исламского государства"* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Целью атаки стали пункты управления, склады боеприпасов, укрытия для боевой техники и опорные пункты террористов возле города Абу-Кемаль. В результате авиаудара все цели были поражены, бомбардировщики успешно вернулись на аэродромы.

На видео, опубликованном Ruptly, можно увидеть, как проверяют грузоотсек с бомбами перед началом операции, а также сам момент авиаудара.

* Террористическая группировка, запрещенная в России