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Это не дело: как президент критиковал МВД Абхазии

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© Sputnik. Томас Тхайцук

Расширенная коллегия МВД Абхазии с участием президента Рауля Хаджимба состоялась в пятницу 3 ноября.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил недовольство работой органов внутренних дел на расширенной коллегии МВД республики в пятницу 3 ноября.

"Сегодня особое внимание следует уделить физической подготовке, морально-психологическому состоянию личного состава. Если мы не начнем эту работу сегодня, то завтра, к сожалению, это будет поздно", — уверен Хаджимба.

Он обратил внимание на слабую работу милиции с агентурой, на чем и должна строиться деятельность силовых структур.

На расширенной коллегии в МВД Абхазии подвели итоги работы за девять месяцев 2017 года и наметили необходимые шаги для улучшения работы органов внутренних дел.




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