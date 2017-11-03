Это не дело: как президент критиковал МВД Абхазии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил недовольство работой органов внутренних дел на расширенной коллегии МВД республики в пятницу 3 ноября.

"Сегодня особое внимание следует уделить физической подготовке, морально-психологическому состоянию личного состава. Если мы не начнем эту работу сегодня, то завтра, к сожалению, это будет поздно", — уверен Хаджимба.

Он обратил внимание на слабую работу милиции с агентурой, на чем и должна строиться деятельность силовых структур.

На расширенной коллегии в МВД Абхазии подвели итоги работы за девять месяцев 2017 года и наметили необходимые шаги для улучшения работы органов внутренних дел.