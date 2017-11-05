Спасти больного и не умереть от страха: "Мастерская" на сцене РУСДРАМа

Спектакль "Записки юного врача" по произведению Михаила Булгакова завершил гастрольную программу Санкт-Петербургский театр "Мастерская" выступавшего два дня на сцене Русского театра драмы имени Фазиля Искандера.

Моноспектакль "Записки юного врача" о докторе, который только закончил медицинский институт и которого направили на работу в глухую провинцию. Оказавшись на месте своей работы он с ужасом стал думать о том, что может не справиться со своей работой.

Его беспокоили мысли о том, что он будет делать если к нему поступит больной с защемленной грыжей или как провести тахеометрию. Неуверенный в себе врач уже было усомнился правильности выбора своей профессии.

Санкт-Петербургский театр "Мастерская" выступил на сцене РУСДРАМа в рамках культурного сезона "Россия — Абхазия 2017".

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности реализует программу "Большие гастроли" с 2014 года. За три года более 500 тысяч зрителей регионов России увидели спектакли ведущих российских театров. Центр также организует обменные гастроли за рубежом, где есть русские театры. В этом году в программу включена и Абхазия.



