20:03 07 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Неслучайное ДТП: как МЧС Абхазии и России отрабатывали навыки спасения

Получить короткую ссылку
12 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
МЧС Абхазии

Сотрудники Туапсинского пожарно-спасательного отряда МЧС России проводят совместные учения с абхазскими спасателями.

Согласно легенде учений, легковой автомобиль с тремя пассажирами оказался в дорожно-транспортном происшествии. 

Один из трех пассажиров с тяжелыми травмами оказался заблокированным в автомобиле. Задача спасателей – как можно быстрее прибыть на место происшествия, деблокировать авто, извлечь пострадавшего и передать его медикам.

При ДТП на место происшествия спасатели выезжают на аварийно-спасательном автомобиле, оснащенном специальной техникой и оборудованием. Гидравлические ножницы, расширитель и домкрат – это основные инструменты, которые необходимы для того, чтобы помочь пострадавшему как можно быстрее выбраться из машине, попавшей в серьезное ДТП. 

Работа спасателей при дорожно-транспортном происшествии делится на два этапа: первый этап заключается в том, чтобы обеспечить личную безопасность во время проведения спасательной операции, необходимо правильно установить автомобиль спасателей, определить зону ограждения и обесточить оказавшийся в ДТП автомобиль; второй этап – обеспечение быстрого доступа к пострадавшим. 

Пока часть спасателей работают над тем, чтобы извлечь пострадавшего из автомобиля, не остаются без внимания и другие пассажиры, которые не получили серьезных травм и сами выбрались из авто, – им спасатели оказывают помощь психологическую. 

На проведение спасательной операции сотрудникам МЧС Абхазии понадобилось менее 15 минут. Тяжело пострадавший был извлечен из автомобиля и передан карете скорой помощи, остальным пассажирам, пережившим стресс, была оказана квалифицированная психологическая помощь.   

Эти учения стали практической частью учебно-тренировочных занятий, которые проводятся российскими спасателями на базе МЧС Абхазии. Специалисты из России делятся своим опытом по ряду направлений: аварийно-спасательным работам при ДТП, психологическому сопровождению в случае чрезвычайных ситуаций. Параллельно проводятся теоретические и практические занятия в пиротехнической работе. Начались учения 30 октября и продлятся до 10 ноября. В них задействованы сотрудники всех районных подразделений МЧС Абхазии. 





Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Владимир Созаев
    Без жалости к себе

    Победительницы первенства России по кекусин-кан каратэ рассказали, как готовились к турниру не жалея себя.

  • Операция по разминированию в Хызинском районе
    Взрывная волна

    Саперы Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана обнаружили неразорвавшиеся снаряды на участке дороги Баку-Ростов.

  • Студенты протестуют против решения о прекращении отсрочки
    Юность в сапогах

    Студенты Ереванского госуниверситета провели акцию протеста в связи с намерением властей отменить отсрочку от армии для учащихся вузов.

  • Нурсултан Назарбаев с матерью, архивное фото
    В честь мамы

    Именем матери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева назовут село в Жамбылской области республики.

  • Архивное фото главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова
    Ход конем

    Кыргызстанец Болот Омуралиев преподнес подарок лидеру Чечни Рамзану Кадырову – коня с родимым пятном, похожим на арабскую вязь "в виде" имени Всевышнего.

  • В Минске отметили 100-летие революции
    И юный Октябрь впереди…

    Более тысячи человек приняли участие в праздновании 100-летия Октябрьской революции на площади Независимости в Минске.

  • Владимир Созаев
    Без жалости к себе

    Победительницы первенства России по кекусин-кан каратэ рассказали, как готовились к турниру не жалея себя.

  • Операция по разминированию в Хызинском районе
    Взрывная волна

    Саперы Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана обнаружили неразорвавшиеся снаряды на участке дороги Баку-Ростов.

  • Студенты протестуют против решения о прекращении отсрочки
    Юность в сапогах

    Студенты Ереванского госуниверситета провели акцию протеста в связи с намерением властей отменить отсрочку от армии для учащихся вузов.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

День Октябрьской революции во времена СССР
Неслучайное ДТП: как МЧС Абхазии и России отрабатывали навыки спасения
Неслучайное ДТП: как МЧС Абхазии и России отрабатывали навыки спасения
Маркировка пластика на бутылках
Маркировка пластика на бутылках

Соцсети

Sputnikabkhazia