Неслучайное ДТП: как МЧС Абхазии и России отрабатывали навыки спасения

Согласно легенде учений, легковой автомобиль с тремя пассажирами оказался в дорожно-транспортном происшествии.

Один из трех пассажиров с тяжелыми травмами оказался заблокированным в автомобиле. Задача спасателей – как можно быстрее прибыть на место происшествия, деблокировать авто, извлечь пострадавшего и передать его медикам.

При ДТП на место происшествия спасатели выезжают на аварийно-спасательном автомобиле, оснащенном специальной техникой и оборудованием. Гидравлические ножницы, расширитель и домкрат – это основные инструменты, которые необходимы для того, чтобы помочь пострадавшему как можно быстрее выбраться из машине, попавшей в серьезное ДТП.

Работа спасателей при дорожно-транспортном происшествии делится на два этапа: первый этап заключается в том, чтобы обеспечить личную безопасность во время проведения спасательной операции, необходимо правильно установить автомобиль спасателей, определить зону ограждения и обесточить оказавшийся в ДТП автомобиль; второй этап – обеспечение быстрого доступа к пострадавшим.

Пока часть спасателей работают над тем, чтобы извлечь пострадавшего из автомобиля, не остаются без внимания и другие пассажиры, которые не получили серьезных травм и сами выбрались из авто, – им спасатели оказывают помощь психологическую.

На проведение спасательной операции сотрудникам МЧС Абхазии понадобилось менее 15 минут. Тяжело пострадавший был извлечен из автомобиля и передан карете скорой помощи, остальным пассажирам, пережившим стресс, была оказана квалифицированная психологическая помощь.

Эти учения стали практической частью учебно-тренировочных занятий, которые проводятся российскими спасателями на базе МЧС Абхазии. Специалисты из России делятся своим опытом по ряду направлений: аварийно-спасательным работам при ДТП, психологическому сопровождению в случае чрезвычайных ситуаций. Параллельно проводятся теоретические и практические занятия в пиротехнической работе. Начались учения 30 октября и продлятся до 10 ноября. В них задействованы сотрудники всех районных подразделений МЧС Абхазии.



