Будущее в культуре: Инал Ардзинба рассказал о значении абхазского языка

Открытый разговор с Иналом Ардзинба состоялся в рамках новой дискуссионной площадки "ADUNEI Discussion Club".

"Будущее всегда в культуре. Когда мы посмотрим на свою культуру, мы должны понимать, что через 40 лет будет то же самое. Культура — это ядро, которое будет через 40 лет, и вокруг этого ядра будет какая-то инфраструктура экономических и политических институтов, и тогда будущее не кажется таким уж неопределенным", — сказал Инал Ардзинба.

По его словам, учитывая нынешнюю тенденцию, в ближайшее десятилетие может встать вопрос о существовании абхазского языка, потому что его применяемость очень низкая.

"Ситуация с абхазским языком плохая, особенно среди молодежи, молодежь урбанизированная, она проживает в городах и в основном не говорит на абхазском. Проблема существует, и нужны нестандартные для решения проблемы, мне кажется, весь комплекс технологий, который нам открывает XXI век, его надо использовать", — подчеркнул Ардзинба.

На встрече Инала Ардзинба со студентами МГИМО обсудили проблемы сохранения абхазского языка и национальной культуры "Апсуара", а также другие важные для молодого поколения вопросы.