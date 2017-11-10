Трансляция завершена: Видеомост Цхинвал - Сухум о заседании Межпарламентской Ассамблеи

Ранее Владимир Этуш заявил, что в результате обмана лишился своих сбережений на сумму 28 миллионов рублей.

Группа специалистов проверила несколько объектов в Сухуме на степень доступности для людей с инвалидностью. Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава стал свидетелем того, как обычная лестничная ступенька может "вырасти" в целую стену, а отсутствие ориентиров может сбить с пути.