Четыре зеленых: Милена Тачулия прошла в полуфинал "Ты супер!Танцы"

Участница Международного конкурса "Ты супер!Танцы" Милена Тачулия выступила в четвертьфинале проекта в субботу 11 ноября.

Абхазская участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия вышла в полуфинал проекта в субботу 11 ноября.

Все четыре участника жюри поддержали выступление Милены Тачулия, нажав зеленые кнопки.

"Я благодарю бога и судьбу, и, конечно, членов жюри за предоставленную возможность", — сказала Милена Тачулия после выступления.

Абхазская танцовщица выступала босиком, и, по ее словам, после многих тренировок никакого дискомфорта не было на сцене.

"Я хочу пожелать другим участникам удачи и успехов", — сказала Милена Тачулия.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.