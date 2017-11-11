Ассорти из танцев: Милена Тачулия рассказала о подготовке к "Ты супер!Танцы"

Участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступит в четвертьфинале проекта в субботу 11 ноября.

В субботу 11 ноября на канале НТВ состоится показ четвертьфинала Международного конкурса "Ты супер! Танцы", в котором выступит участница из Абхазии Милена Тачулия.

В танце Милена играет роль экспрессивной девушки, которая чем-то недовольна, вспоминает прошлую жизнь.

"Я очень сильно скучаю по своей родине, знаю, что меня поддерживают много друзей во многих социальных сетях, я хочу им сказать огромное спасибо", — говорит Милена Тачулия.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

В нынешнем сезоне "Ты супер!Танцы" два участника представляют Абхазию на конкурсе — это Милена Тачулия и Леон Капба, проголосовать за которых можно на сайте информационного агентства и радио Sputnik и канала НТВ.

За Милену Тачулия уже проголосовали более 40 000 пользователей. Проголосовать за Милену можно здесь >>

За Леона Капба отдали свои голоса более 15 000 человек. Проголосовать за Леона можно здесь >>