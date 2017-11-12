Пополнение в семье ягуаров в зоопарке Хьюстона

Семья ягуаров зоопарка Хьюстона пополнилась двумя котятами — Фитц и Эмма ни на шаг не отходят от мамы.
Отметим, что ягуары считаются исчезающим видом животных и занесены в Красную Книгу.
В зоопарке Хьюстона впервые за 12 лет родились детеныши ягуара.
Семья ягуаров зоопарка Хьюстона пополнилась двумя котятами — Фитц и Эмма ни на шаг не отходят от мамы.
Отметим, что ягуары считаются исчезающим видом животных и занесены в Красную Книгу.
Телеведущую Ксению Собчак, заявившую о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году освистали на митинге, организованном сторонниками Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Полузащитник сборной Колумбии и мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес изобразил на поле ужасающие страдания в товарищеском матче против Южной Кореи.
Участница Международного конкурса "Ты супер!Танцы" Милена Тачулия выступила в четвертьфинале проекта в субботу 11 ноября.
В субботу 11 ноября во втором туре шоу "Ты супер!Танцы" выступила Милена Тачулия. Она появилась перед жюри и зрителями в совершенно новом образе. Смотрите, как это было.
Президент Республики Науру Барон Вака и правительственная делегация прибыли в Абхазию с рабочим визитом в воскресенье 12 ноября.
В понедельник из-за продолжающегося активного выноса тепла с юга на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается теплая погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Президент Республики Абхазия провел встречу с делегацией из Республики Науру во главе с ее президентом Бароном Вакой в воскресенье 12 ноября.
Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье осудили терроризм и выразили готовность оказывать всестороннее содействие России в борьбе с этим злом.
Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.
Ереван ждет объяснений от Россельхознадзора после того, как в Ростовской области была уничтожена 21 тонна армянских томатов.
В Казахстане заявили, что не имеют никакого отношения к появлению над Европой радиоактивного облака и вообще ничего о нем не знают.
В Самарканде состоялась встреча глав МИД Кыргызстана и Казахстана: стороны считают важным диалог по накопившимся торгово-экономическим вопросам.
Задержанного за попытку поджога памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге белорусского нацбола Игоря Щуку выдворят из России.
Рыночная стоимость русского языка выше, чем латышского, и, за исключением некоторых отраслей, без него можно обойтись, заявил экс-глава МИД Латвии.
Литва собирается обжаловать штраф в 28 миллионов евро, наложенный Еврокомиссией на госкомпанию "Литовские железные дороги"
Суд отклонил запрос прокурора о продлении домашнего ареста для отстраненного с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.
Эксперты пытаются объяснить, что стало причиной распоряжения о замене настоятелей мечетей в Таджикистане, получивших религиозное образование за рубежом.
Компания "Российские железные дороги" до 2019 года вводит скидку 50% на импорт плодоовощной продукции из Узбекистана.
Посольство России в Эстонии вновь обратилось в МИД республики с просьбой о встрече с арестованным студентом, которого Таллинн считает "агентом ФСБ".
Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье осудили терроризм и выразили готовность оказывать всестороннее содействие России в борьбе с этим злом.
Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.
Ереван ждет объяснений от Россельхознадзора после того, как в Ростовской области была уничтожена 21 тонна армянских томатов.