Официальная встреча и неформальная прогулка: Барон Вака провел день в Абхазии

Президент Республики Науру Барон Вака возложил цветы к мемориалу павших защитников Отечества в 1992-1993 годах. После чего правительственный кортеж направился в Администрацию президента Абхазии, где прошла встреча двух глав государств.

"Отношения между Науру и Абхазией складываются с 2009 года после установления дипломатических отношений, которые позволили развивать взаимодействие в духе дружбы и делового партнерства. За этот период был ряд рабочих визитов делегаций Республики Науру, и сегодня у нас с вами есть возможность обсудить вопросы, которые будут интенсивно развиться в будущем", — сказал Рауль Хаджимба, обращаясь Барону Ваке.

Барон Вака поблагодарил Рауля Хаджимба за теплые слова и прием. Он также подчеркнул, что Республика Науру остается приверженной тем дружественным отношениям, которые есть сегодня между двумя странами.

Вечер в Сухуме завершился прогулкой по набережной Махаджиров, где президент Науру пообщался с местными жителями и прессой.