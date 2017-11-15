4D шоу в Южной Корее: как стартовал фестиваль света

Фестиваль света, который продлится почти два месяца, стартовал в Южной Корее. Зимний фестиваль света проходит в южнокорейском Ульсане во второй раз и продлится до 21 января.
Автомобиль Icona Vulcano Titanium с корпусом из титана и углеродного волокна представлен на автосалоне в Дубае. Суперкар весом 1.6 тонны разгоняется до 100 километров в час за 2,8 секунды, способен развивать скорость 355 километров в час, обладает двигателем объемом 6, 1 литра.
Четверо детенышей амурского тигра родились в крымском сафари-парке "Тайган". Тигрица Фрида выкармливает сразу шестерых тигрят - она приняла еще двоих, от которых отказалась другая самка. Амурский тигр считается самым крупным, его вес может превышать 300 кг.
Премьера детского спектакля "Пастух и кот" режиссера Алхаса Шамба состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 14 ноября.
Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. О том, как отмечают этот день в Абхазии, смотрите на нашем видео.
Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" будет проходить в Сухуме с 15 по 20 ноября.
Кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики НИУ Высшая школа экономики Москвы Даур Зухба поделился с корреспондентом Sputnik личным видением проблем и приоритетов экономики Абхазии.
По проекту главного финансового плана Абхазии на 2018 год, доходы в госказну составят 9 миллиардов 500 миллионов рублей.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил в парламент кандидатуру Олеси Кочиевой на должность председателя Верховного суда республики.
В Азербайджане стартуют командно-штабные военные игры с целью совершенствования уровня взаимодействия органов управления войсками.
Студенты, протестующие против отмены отсрочки от службы в армии, которую сегодня утвердил парламент, перекрыли вход в здание Нацсобрания.
Глава МИД Казахстана прокомментировал информацию о покупке представителем правительства квартиры в Париже за 65 миллионов евро.
Кыргызстан прекратил переговоры с российским предпринимателем о купле-продаже одного из крупнейших сотовых операторов республики.
Беларусь готова направить миротворческий контингент в юго-восточные регионы Украины, если это будет признано приемлемым заинтересованными сторонами.
Латвия может заработать на пенсиях соотечественников, которые уехали на заработки за границу и вернулись домой после выхода на пенсию.
Новая мода входит в силу в Литве – доносить на себя самого, особенно, если человек имел контакт с гражданами России или российским СМИ.
Дебаты по переименованию государственного языка с молдавского на румынский в парламенте Молдовы начались еще до слушаний в рамках пленарного заседания.
Таджикистан и Иран положили начало улучшению двусторонних отношений, испортившихся из-за Партии исламского возрождения Таджикистана.
В России по состоянию на 1 октября 2017 года 925 тысяч граждан Узбекистана работают по трудовому патенту.
Зарплаты чиновников и парламентариев Эстонии привяжут к инфляции – чем выше будут расти цены, тем больше государственные служащие будут получать.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил в парламент кандидатуру Олеси Кочиевой на должность председателя Верховного суда республики.
В Азербайджане стартуют командно-штабные военные игры с целью совершенствования уровня взаимодействия органов управления войсками.
Студенты, протестующие против отмены отсрочки от службы в армии, которую сегодня утвердил парламент, перекрыли вход в здание Нацсобрания.