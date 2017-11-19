Не искусственная красота: Новоафонский водопад

С абхазского языка название реки Псырцха в Новом Афоне дословно переводится как "пихтовый родник". Связано это с тем, что в ущелье реки произрастают густые пихтовые леса.

Посетив это живописное место, вы сможете не только подышать свежим горным воздухом, но и полюбоваться открывающимися видами реки и горных ущелий.

Пейзаж завершает водопад, искусственный и образованный местной гидроэлектростанцией, но от этого не менее привлекательный. Псырцхинская ГЭС — одна из самых старинных в республике, она была построена монахами в конце XIX века.

Водопад в центре курортного города облюбовали многочисленные туристы, и вскоре он стал одной из "визитных карточек" республики.

Недалеко от него начинается территория Национального Новоафонского историко-культурного заповедника "Анакопия", где вдоль ущелья реки Псырцха идет тропа к гроту Симона Кананита.