Русский помог: репатриант из Сирии рассказал, как адаптировался в Абхазии

Беседа проходила во дворе съемного дома в Сухуме, где живет репатриант со своей супругой. В 2012 году вместе с ними приехал и сын с семьей, но через некоторое время уехал, так как не смог устроиться на работу.
Репатриант из Сирии 74-летний Мунир Куджба преподает арабский язык в Абхазском государственном университете.
Беседа проходила во дворе съемного дома в Сухуме, где живет репатриант со своей супругой. В 2012 году вместе с ними приехал и сын с семьей, но через некоторое время уехал, так как не смог устроиться на работу.
Возглавляемая им группировка "Семья" в 1969 году убила супругу режиссера Полански - актрису Шэрон Тейт и четырех ее гостей.
На протяжении 18 лет Велика Стоянович борется с ДЦП, и первая важная победа в ее "сражении" произошла всего несколько месяцев назад, когда у нее стало получаться самостоятельно ходить.
Абхазская школа фехтования функционировала до Отечественной войны народа Абхазии. Прекратив свою деятельность, она смогла восстановиться только спустя 25 лет.
Около 40 килограммов конфет, 30 плиток горького шоколада и 20 плиток молочного понадобилось для портрета.
Корреспондент Sputnik Абхазия побывала в Республиканской больнице, в отделении гемодиализа, просмотрела процесс лечения почечной недостаточности и рассказывает об этом.
В Абхазской студии театрального института имени Щукина обучаются восемь студентов из Абхазии, среди них одна девушка и семь юношей.
В ноябре 2017 года житель села Лыхны поймал в самодельную ловушку леопарда, который в течение недели воровал кур у лыхненцев. О судьбе воровки, самки леопарда Виктории, рассказала радио Sputnik Абхазия координатор проекта по сохранению редких видов животных Наталья Дронова.
В октябре пограничники Южной Осетии задержали 33 нарушителя границы республики с Грузией, сообщили в Комитете госбезопасности.
Азербайджан и Россия завершили совместную операцию "Граница-заслон", цель которой борьба с транснациональной преступностью и террористами.
Русисты не довольны уровнем знания русского языка в Армении, но уверены, что есть повод для оптимизма – специалисты на правильном пути.
Российскую нефть начали перекачивать в Узбекистан через Казахстан: до конца года планируется транспортировать до 80 тысяч тонн сырья.
После запуска проекта CASA-100 стоимостью 1,2 млрд долларов Пакистан и Индия начнут получать тысячи мегаватт энергии из Кыргызстана и Таджикистана.
Правоохранители Беларуси периодически задерживают на территории страны граждан Украины. Sputnik выяснил, за что.
Латвийское руководство оказалось в неудобном положении: на торжественную церемонию в честь Дня независимости страны принесли флаг Каталонии.
Литовская полиция задержала крупную партию гашиша на сумму в миллион евро – наркотик предназначался для продажи в России.
После утренних обысков в мэриях нескольких городов Молдовы по делу о махинациях с тендерами задержаны четыре человека, в том числе один мэр.
В Таджикистане будут транслировать по радио книги президента Эмомали Рахмона "для повышения чувства самосознания и патриотизма" граждан.
Укрепление отношений между Таджикистаном и Узбекистаном и зарубежные инвестиции будут способствовать завершению строительства Рогунской ГЭС.
Попытки стран Балтии, Польши и ряда западных стран подменить итоги Нюрбергского процесса могут привести Европу к новой мировой войне.
В октябре пограничники Южной Осетии задержали 33 нарушителя границы республики с Грузией, сообщили в Комитете госбезопасности.
Азербайджан и Россия завершили совместную операцию "Граница-заслон", цель которой борьба с транснациональной преступностью и террористами.
Русисты не довольны уровнем знания русского языка в Армении, но уверены, что есть повод для оптимизма – специалисты на правильном пути.