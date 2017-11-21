Гран-при никому не дали, но лучших в "Кунаках" наградили

XI Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" объявил победителей вечером в понедельник.

Из 247 заявок в этом году на конкурсную программу фестиваля было отобрано около 50 картин в трех номинациях: полнометражные документальные фильмы, короткометражные документальные фильмы и телевизионные фильмы (программы).

Большинство наград жюри присудило молодым кинематографистам. Впервые за историю фестиваля членами жюри было принято решение в каждой номинации отметить по две работы. Такое решение, по словам президента кинофестиваля "Кунаки" Сулиеты Кусова-Чухо, было связано с тем, что работы были близки друг к другу по уровню. Для гран-при картину на фестивале в этом году не нашли.