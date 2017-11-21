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Встреча Путина и Асада состоялась в Сочи

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Президент Сирии Башар Асад на встрече с Владимиром Путиным в Сочи поблагодарил Россию за участие в антитеррористической операции в Сирии.

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