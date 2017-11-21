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Пенсионерка выиграла в лотерею 506 миллионов рублей

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Стало известно имя человека, сорвавшего в лотерее рекордный куш: им оказалась 63-летняя Наталья Власова из Воронежской области.

Пенсионерка из Воронежской области выиграла в лотерею рекордные 506 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

— Я на пенсии. Ходила, продавала пирожки, потому что на пенсию жить невозможно. Билет купила. Вообще внучка проверяла. Сказала, что он не выиграл, потому что число выпало там… Она говорит: “Бабушка, этот не выиграл билет”.  Один выиграл билет 100 рублей, а этот не выиграл. Я положила его в сервант, говорю, потом дочка проверит по интернету. И он лежал неделю, уже все искали победителя, кто выиграл. А потом говорю: “Кать, ну проверь все-таки”. Муж говорит: “Что не проверяете, проверьте билет. Может, и правда мы выиграли”. Мы проверили – и правда, оказались в выигрыше.

По сообщениям СМИ, победительнице лотереи начали приходить угрозы от вымогателей.

Женщина еще не решила на что потратить деньги. Пока она планирует отдохнуть.

— На юг хочу съездить, не была никогда. Ой, только не за границу, конечно только сюда.




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