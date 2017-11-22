Широкую известность Хворостовскому принесла победа на конкурсе "Певец мира" в Кардиффе в 1989 году. Певец выступал в таких лучших театрах, как "Ла Скала" в Милане, Метрополитен-опера в Нью Йорке, Лирик-опера в Чикаго, Парижская опера и других.
Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне на 56-м году жизни. Артист ушел из жизни после продолжительной болезни.
Широкую известность Хворостовскому принесла победа на конкурсе "Певец мира" в Кардиффе в 1989 году. Певец выступал в таких лучших театрах, как "Ла Скала" в Милане, Метрополитен-опера в Нью Йорке, Лирик-опера в Чикаго, Парижская опера и других.
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