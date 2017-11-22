Такса Харлсо мастерски удерживает на голове различные предметы

Такса Харлсо не умеет давать лапу и выполнять обычные команды. Зато она может удерживать на голове самые разные предметы.
Талисман ЧМ-2018 по футболу волк Забивака прокатился на зиплайне в Сочи, где прошла церемония приветствия официального кубка мундиаля. Трофей прибыл в город в рамках 123-дневного тура. Вскоре кубок отправится в международное турне, после чего вернется в Россию в мае. Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля.
Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне на 56-м году жизни. Артист ушел из жизни после продолжительной болезни.
Кумар Махаран из Индии установил мировой рекорд, он засунул себе в рот 459 соломинок для питья, ему также удалось без помощи рук удержать их на весу в течение десяти секунд.
Стало известно имя человека, сорвавшего в лотерее рекордный куш: им оказалась 63-летняя Наталья Власова из Воронежской области.
К Всемирному дню телевидения в офисе Россотрудничества ученики сухумской средней школы №3 имени Ю.Н. Воронова встретились с журналистами Абхазии, которые рассказали детям о специфике своей работы, почему они ее выбрали, и поделились курьезными историями из практики.
По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, с 22 на 23 ноября ожидается переменчивая погода.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял сопредседателя Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН Анти Турунена в среду 22 ноября, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Президент Южной Осетии рассказал депутатам парламента о подробностях своего визита в Россию и о соглашениях с главным стратегическим партнером.
Зачем Азербайджан тратит миллиарды на самолеты, суда и поезда, и как это позволит транспортной отрасли стать одной из самых значимых в экономике.
Причиной гибели трех и ранения одного военнослужащего армянской армии стал взрыв противотанковой мины в ходе проведения инженерных работ.
Национальный банк Казахстана начал одну из самых масштабных в истории страны процедуру спасения кредитных организаций, находящихся в системном кризисе.
В Кыргызстане от домашнего насилия страдают 57 процентов детей, сообщил замглавы представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Министерство торговли США намерено инициировать ввод огромных пошлин на импорт продукции сталелитейного производства из Беларуси, России и ОАЭ.
В Латвию нельзя пускать людей из государств, которые априори настроены против балтийской страны, заявила экс-президент Вайра Вике-Фрейберга.
Комиссия сейма разбирается в поставках продуктов питания, худших по качеству, чем аналогичные в богатых странах ЕС. На ковер вызвана экс-глава Минсельхоза.
Бывшая замминистра финансов Молдовы Мария Кэрэуш оказалась на скамье подсудимых по обвинению в коррупции.
Российские самолеты и вертолеты вернулись на аэродромы базирования после учений "Боевое братство-2017" в Таджикистане.
Авиаперевозчик Uzbekistan airways введет новые блюда бортового питания – сурхандарьинский салат, кокандский шашлык, люля-кебаб по-бухарски. Про плов ни слова.
Государственная энергетическая компания Эстонии сообщает об успешном завершении отработки технологии переработки старых автопокрышек в жидкое топливо.
Президент Южной Осетии рассказал депутатам парламента о подробностях своего визита в Россию и о соглашениях с главным стратегическим партнером.
Зачем Азербайджан тратит миллиарды на самолеты, суда и поезда, и как это позволит транспортной отрасли стать одной из самых значимых в экономике.
Причиной гибели трех и ранения одного военнослужащего армянской армии стал взрыв противотанковой мины в ходе проведения инженерных работ.