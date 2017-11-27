Свыше тысячи собак приехали в Ростов-на-Дону на международную выставку

Всего в работе выставки приняли участие более 1000 собак, от карликовых до сторожевых пород. Судейский корпус выставки представили специалисты-кинологи международного класса из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Польши.
В последние выходные ноября в Ростове-на-Дону прошла ежегодная международная выставка собак, где приняли участие представители разных регионов России и стран СНГ.
Всего в работе выставки приняли участие более 1000 собак, от карликовых до сторожевых пород. Судейский корпус выставки представили специалисты-кинологи международного класса из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Польши.
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