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Свыше тысячи собак приехали в Ростов-на-Дону на международную выставку

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© Sputnik. / Сергей Венявский

В последние выходные ноября в Ростове-на-Дону прошла ежегодная международная выставка собак, где приняли участие представители разных регионов России и стран СНГ.

Всего в работе выставки приняли участие более 1000 собак, от карликовых до сторожевых пород. Судейский корпус выставки представили специалисты-кинологи международного класса из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Польши.




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