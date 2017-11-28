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Дыхание дудука: как играет музыкант из Абхазии Арам Аведикян

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© Sputnik / Илона Хварцкия

Участник шоу "Минута славы" Арам Аведикян сыграл на дудуке в студии радио Sputnik Абхазия.

 

Молодой музыкант приехал на родину в Абхазию на несколько дней.  

 

 

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