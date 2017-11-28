Пилот из России попал в Книгу рекордов за 100 витков в плоском штопоре

Летчик из Читы Леонид Кулеш попал в Книгу рекордов Гиннесса, сделав на самолете Dragonfly 100 витков в плоском штопоре.
Участник шоу "Минута славы" Арам Аведикян сыграл на дудуке в студии радио Sputnik Абхазия.
В столице Абхазии произошло возгорание супермаркета "Сухум", звонок о происшествии в дежурную часть МЧС поступил от очевидца ночью в 2 часа 10 минут 28 ноября.
Из зоны извержения эвакуированы по меньшей мере 40 тысяч человек. На острове отменены международные рейсы,тысячи туристов не могут вернуться домой. Это уже второе за прошедшую неделю извержение вулкана.
Прощание со звездой мировой оперной сцены Дмитрием Хворостовским прошло в Московской филармонии. Проводить певца в последний путь пришли сотни поклонников и друзей.
Диппредставительство Абхазии в Италии не будет иметь классических дипломатических функций, так как оно пока не аккредитовано в государстве пребывания.
По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы, ночью и утром в среду 28 ноября на погодные условия Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет оказывать влияние теплый сектор южного циклона.
В Москве завершилось судебное следствие по делу бывшего министра Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве 2 миллионов долларов у главы Роснефти Игоря Сечина.
Несколько семей, проживавших в ветхих домах в Цхинвале, переселятся в новые квартиры – за реализацией программы следит лично президент.
В Азербайджане высадили фруктовые сады, которые будут использоваться одновременно и для импортозамещения, и для улучшения благосостояния малоимущих.
Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.
На сезон 2018 года велокоманда "Астана" заявила тринадцать человек, среди которых шесть новичков, в том числе и один с казахстанским паспортом.
На полях саммита ОДКБ двусторонних встреч у лидера Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова не запланировано, даже с президентом Казахстана.
Ввести маркировку конечной продукции и утилизационный сбор на велосипеды предлагают бизнесмены из России и Беларуси.
Генеральная прокуратура России направила в Интерпол поручение об организации международного розыска продюсера "Гоголь-центра" Екатерины Вороновой.
Принятый в Литве "акт Магнитского" – это возможность республики показать лояльность США без какого-либо реального вреда для России, считают эксперты.
Обозреватель Сергей Маркедонов о стартовавшем в Вене очередном этапе переговоров по урегулированию Приднестровского конфликта.
В Таджикистане издана первая театральная пьеса "Назаркарда" ("Избранный") о президенте страны Эмомали Рахмоне.
Правоохранительные органы Узбекистана раскрыли подпольную сеть религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут Тахрир", действовавшей в Ташкенте.
Эстонский "Гражданин года" – социальный предприниматель Расмус Раск высказал свое мнение по проблемы массового безгражданства в Эстонии.
Несколько семей, проживавших в ветхих домах в Цхинвале, переселятся в новые квартиры – за реализацией программы следит лично президент.
В Азербайджане высадили фруктовые сады, которые будут использоваться одновременно и для импортозамещения, и для улучшения благосостояния малоимущих.
Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.