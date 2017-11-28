22:06 28 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Пилот из России попал в Книгу рекордов за 100 витков в плоском штопоре

Получить короткую ссылку
24 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Фото: screenshot: LeCoolesh

Летчик из Читы Леонид Кулеш попал в Книгу рекордов Гиннесса, сделав на самолете Dragonfly 100 витков в плоском штопоре.

К сообщению он приложил скриншот письма, присланного ему менеджментом по рекордам. В нем говорится, что заявка Кулеша на рекорд одобрена.
Как отмечает канал "360", 50-летний Кулеш известен не только полетами: он вместе с отцом создал флаг и герб Читинской области и памятник Александру Невскому, установленный впоследствии на привокзальной площади города.





Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Анатолий Бибилов осмотрел аварийные дома по столичной ул. Осетинская
    В новый дом!

    Несколько семей, проживавших в ветхих домах в Цхинвале, переселятся в новые квартиры – за реализацией программы следит лично президент.

  • Гранат, фото из архива
    Фрукты помощи

    В Азербайджане высадили фруктовые сады, которые будут использоваться одновременно и для импортозамещения, и для улучшения благосостояния малоимущих.

  • Визит бизнес делегации Челябинской области РФ
    Тракторный прорыв

    Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.

  • Панорама Риги, архивное фото
    Страсти по "Гоголю"

    Генеральная прокуратура России направила в Интерпол поручение об организации международного розыска продюсера "Гоголь-центра" Екатерины Вороновой.

  • Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК)
    Голимая пропаганда

    Принятый в Литве "акт Магнитского" – это возможность республики показать лояльность США без какого-либо реального вреда для России, считают эксперты.

  • Политолог Сергей Маркедонов
    Мед и деготь

    Обозреватель Сергей Маркедонов о стартовавшем в Вене очередном этапе переговоров по урегулированию Приднестровского конфликта.

  • Эмомали Рахмон в Согдийской области, архивное фото
    Избранный

    В Таджикистане издана первая театральная пьеса "Назаркарда" ("Избранный") о президенте страны Эмомали Рахмоне.

  • Наручники на столе
    Порванные "сети"

    Правоохранительные органы Узбекистана раскрыли подпольную сеть религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут Тахрир", действовавшей в Ташкенте.

  • Учредитель программы Школа без насилия Расмус Раск
    Гражданства всем!

    Эстонский "Гражданин года" – социальный предприниматель Расмус Раск высказал свое мнение по проблемы массового безгражданства в Эстонии.

  • Анатолий Бибилов осмотрел аварийные дома по столичной ул. Осетинская
    В новый дом!

    Несколько семей, проживавших в ветхих домах в Цхинвале, переселятся в новые квартиры – за реализацией программы следит лично президент.

  • Гранат, фото из архива
    Фрукты помощи

    В Азербайджане высадили фруктовые сады, которые будут использоваться одновременно и для импортозамещения, и для улучшения благосостояния малоимущих.

  • Визит бизнес делегации Челябинской области РФ
    Тракторный прорыв

    Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор мандарин
Время собирать мандарины
Самолет
Пилот из России попал в Книгу рекордов за 100 витков в плоском штопоре
Пожар в торговом центре в Сухуме
Пожар в супермаркете "Сухум": только факты

Соцсети

Sputnikabkhazia