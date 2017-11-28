Пилот из России попал в Книгу рекордов за 100 витков в плоском штопоре

Летчик из Читы Леонид Кулеш попал в Книгу рекордов Гиннесса, сделав на самолете Dragonfly 100 витков в плоском штопоре.

К сообщению он приложил скриншот письма, присланного ему менеджментом по рекордам. В нем говорится, что заявка Кулеша на рекорд одобрена.

Как отмечает канал "360", 50-летний Кулеш известен не только полетами: он вместе с отцом создал флаг и герб Читинской области и памятник Александру Невскому, установленный впоследствии на привокзальной площади города.





