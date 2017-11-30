Открытие катка на Красной Площади: Навка и Чернышев представили отрывок из мюзикла

На Красной площади 29 ноября открылись каток и новогодняя ярмарка. На открытии ледового катка Татьяна Навка и Петр Чернышев станцевали фрагмент из мюзикла “Руслан и Людмила”, которую называют одной из самых громких премьер этой зимы.
Государственная экспортная компания "Абхазпродэкспорт" была создана при Министерстве сельского хозяйства в июне 2017 года. Предприятие будет заниматься реализацией на территории России сельхозпродукции, выращиваемой в Абхазии.
Пять часов жители Индии вытаскивали слоненка при помощи экскаватора из ямы.
Пресс-конференция руководства и сотрудников Международного фонда "Апсны" по итогам поездки в Иорданию, которая состоялась с 20 по 25 ноября 2017 года, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 29 ноября.
В столичном метро появился поезд, посвященный истории чемпионатов мира по футболу.
Во Всемирный день домашних животных сотрудники Sputnik делятся историями своих питомцев и пытаются объяснить, почему их так назвали.
По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в пятницу Черноморское побережье Абхазии по-прежнему остается под влиянием юго-западной периферии обширного Сибирского антициклона и выноса теплых масс воздуха с юга.
Премьера пятого сезона шоу "Голос. Дети!" состоится на Первом канале в самом начале весны 2018 года. Участниками слепых прослушиваний стали более 100 юных артистов, в их число попала и конкурсантка из Абхазии.
Министерство культуры открыло в Цхинвале школу Дедов Морозов – профессии новогодних волшебников будут обучать специалисты ведомства.
В Москве проходит внеочередное заседание Специальной рабочей группы пяти прикаспийских государств по разработке правового статуса Каспийского моря.
В Армении установят пошлины на импорт коньяка – сейчас пошлиной облагается только производство этого алкогольного напитка.
Вещание телеканалов "НТВ-Мир", "РТР-Планета", "Россия-24", "Россия-Культура" прекратится в Казахстане из-за увеличения стоимости ретрансляции.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился в Минске со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым и обсудил вопрос госграницы.
Белорусский вице-премьер Михаил Русый рассказал, как будут выглядеть "деревни будущего", создавать которые начнут в следующем году.
За отмену монополии на газ заплатят все латвийцы: уже весной потребители ощутят последствия открытия газового рынка - тарифы вырастут на 60-70%.
Литовские власти оштрафовали организацию "Забытые солдаты", и произошедшее – не худший вариант: памятник красноармейцам планировали снести.
Контрабанда спирта из Молдовы привела к Марадоне - предприимчивому жителю Украины, которого прозвали в честь великого футболиста.
В Таджикистане заработал национальный туристический портал – он доступен на трех языках: таджикском, русском и английском.
Узбекистан приобрел у России 12 вертолетов Ми-35 для военно-воздушных сил страны - поставки начнутся в следующем году.
Владельцы крупнейшего мясокомбината Балтии вынуждены подтвердить подозрения против руководителей предприятия, под ударом - министр экономики Эстонии.
Министерство культуры открыло в Цхинвале школу Дедов Морозов – профессии новогодних волшебников будут обучать специалисты ведомства.
В Москве проходит внеочередное заседание Специальной рабочей группы пяти прикаспийских государств по разработке правового статуса Каспийского моря.
В Армении установят пошлины на импорт коньяка – сейчас пошлиной облагается только производство этого алкогольного напитка.