Подмога крестьянам: Хаджимба назвал преимущества госзаготовки агропродукции

Государственная экспортная компания "Абхазпродэкспорт" была создана при Министерстве сельского хозяйства в июне 2017 года. Предприятие будет заниматься реализацией на территории России сельхозпродукции, выращиваемой в Абхазии.

Глава государства прошелся по цеху, ознакомился со всеми этапами работы "Абхазпродэкспорта", остался доволен увиденным и подчеркнул, что начало работы предприятия облегчит работу производителей сельхозпродукции.

"Думаю, что те, кто когда-то закупил это оборудование, предполагали возможность его использования в полном объеме, но не сложилось. Сегодня есть возможность запустить это оборудование и использовать для того, чтобы наши люди могли бы сдавать выращенный урожай, и это не только цитрусовые. Я надеюсь на то, что первые шаги дадут положительный результат", — сказал Хаджимба.

Президент подчеркнул, что открытие "Абхазпродэкспорта" позволит избежать толчеи на границе при вывозе цитрусов.

"Это связано с той темой, о которой мы говорили, – организации оформления грузов непосредственной здесь, на этой территории, чтобы не было той толчеи, которая образовывается на границе при разгрузке, погрузке, лишней нервотрепки, которая возникает на этой стадии вывоза наших грузов", — отметил президент.

Овощехранилище в поселке Агудзера Гулрыпшского района было построено в 2012 году по Комплексному плану содействия социально-экономического развития Абхазии.