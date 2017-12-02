Сирийские военные показали арсенал оружия, захваченный у боевиков ИГ*

Сирийская армия показала оружие, найденное в районах Аль-Ашара, Субейхан и Салихия на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.
Трансляция очередного выпуска танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik
После принятия присяги личный состав учебного центра был распределен по воинским частям и отдельным подразделениям Минобороны республики.
Джон Хайро Веласкес Васкес по кличке Попай признается, что лично убил более 250 человек. Он отсидел в тюрьме 23 года и вышел на свободу несколько лет назад.
Пресс-конференция учредителей "Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии" прошла в Sputnik Абхазия в пятницу 1 декабря.
Трансляция очередного выпуска танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik
2 декабря, в день начала контрнаступления советских войск под Москвой, в Музее Победы на Поклонной горе, собрались ветераны из России, стран СНГ и Балтии. Корреспондент Sputnik Лев Рыжков побывал на этом празднике и делится впечатлениями.
После принятия присяги личный состав учебного центра был распределен по воинским частям и отдельным подразделениям Минобороны республики.
Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране
Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.
"Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился секретом поиска идеального спутника жизни.
Представители профильных министерств Кыргызстана отправляются в столицу Казахстана для обсуждения "дорожной карты" по вопросу границы.
У Беларуси нет ближе и роднее стран, чем те, что входят в Организацию Договора о коллективной безопасности, заявил Александр Лукашенко.
Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.
После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.
Парламент Молдовы обсуждает проект бюджета республики на 2018 год - Минфин "скрыл" от депутатов почти 100 миллионов леев.
На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, начинаются тактические учения и боевые стрельбы в зимних условиях.
В Совете Федерации России заявили, что Узбекистан лишает себя 60% российского рынка плодоовощной продукции, отдавая преференции ритейлерам.
В Эстонии начались совместные военные учения "Ураган" с участием тысячи добровольцев, полицейских и представителей соседней Латвии.
Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране
Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.
"Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.