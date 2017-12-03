Дом на колесах: семья путешествует и живет в маленьком автомобиле

В маленьком доме на колесах умещается семья из трех человек. На крыше автомобиля установлена канистра для воды, внутри - микроволновка, телевизор, место для чтения и даже маленький аквариум.
Иверская гора, она же Анакопийская, - одна из главных достопримечательностей Нового Афона. На вершине ее сохранились развалины античного храма и древней крепости, в недрах – подземный мир карстовых пещер.
Трансляция очередного выпуска танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik
Сирийская армия показала оружие, найденное в районах Аль-Ашара, Субейхан и Салихия на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.
После принятия присяги личный состав учебного центра был распределен по воинским частям и отдельным подразделениям Минобороны республики.
В Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, материал Sputnik Абхазия посвящен тем, кто, столкнувшись с большой проблемой, сумел найти в себе силы продолжить жить полной жизнью и добиться успехов в работе, профессии, спорте и музыке.
В городе Анталья в Турции c 27 ноября по 4 декабря проходит женский турнир ITF 15K – ежегодный турнир профессиональных теннисистов, проводимый Международной федерацией тенниса.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране
Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.
"Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился секретом поиска идеального спутника жизни.
Представители профильных министерств Кыргызстана отправляются в столицу Казахстана для обсуждения "дорожной карты" по вопросу границы.
У Беларуси нет ближе и роднее стран, чем те, что входят в Организацию Договора о коллективной безопасности, заявил Александр Лукашенко.
Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.
После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.
Парламент Молдовы обсуждает проект бюджета республики на 2018 год - Минфин "скрыл" от депутатов почти 100 миллионов леев.
На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, начинаются тактические учения и боевые стрельбы в зимних условиях.
В Совете Федерации России заявили, что Узбекистан лишает себя 60% российского рынка плодоовощной продукции, отдавая преференции ритейлерам.
В Эстонии начались совместные военные учения "Ураган" с участием тысячи добровольцев, полицейских и представителей соседней Латвии.
Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране
Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.
"Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.