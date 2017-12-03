Дом на колесах: семья путешествует и живет в маленьком автомобиле

В Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, материал Sputnik Абхазия посвящен тем, кто, столкнувшись с большой проблемой, сумел найти в себе силы продолжить жить полной жизнью и добиться успехов в работе, профессии, спорте и музыке.

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