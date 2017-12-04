На мосту в Крым закончили установку автодорожных опор

Cтроители моста через Керченский пролив завершили установку всех опор автодорожной части. Из 288 опор 85 находятся в море, работа над ними была наиболее сложной. Из 19 километров проезжей части моста почти девять заасфальтированы. Начало движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.