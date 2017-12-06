Трансляция завершена. Выступление Путина на церемонии "Российский волонтер 2017"

Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения премии "Российский волонтер 2017".
Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году .
Убийством национального спорта назвала советский и российский тренер по фигурному катанию решение МОК о допуске спортсменов из России к Играм-2018 в Пхенчхане только под олимпийским флагом.
Исполком МОК накануне поздно вечером принял решение отстранить российскую сборную от Олимпиады-2018 в Пхенчхане и дисквалифицировать Олимпийский комитет России.
Торжественная церемония передачи восьми новых машин скорой помощи Центральным районным больницам прошла в Сухуме 6 декабря.
Заявив о намерении участвовать в выборах президента РФ, Владимир Путин переключил внимание с Олимпиады на себя и заставил обсуждать это событие все мировые СМИ, считает политолог Максим Жаров.
В возрасте 37 лет 6 декабря 1992 года во время боев в селе Лашкиндар Очамчырского района был убит легендарный воин, ученый-археолог Герой Абхазии Мушни Хварцкия.
ФК "Динамо" Сухум в ноябре 2017 года исполнилось 90 лет. Полузащитник Тамаз Еник поделился с корреспондентом Sputnik Абхазия своими воспоминаниями о сложном периоде распада и возрождения этого клуба.
Во Владикавказе открылась выставка-конкурс живописи и графики "Алания: образы прошлого", которая проходит в рамках подготовки к 1100-летию Крещения Алании.
Азербайджан выполнил взятые на себя перед ОРЕС обязательства по сокращению добычи нефти на 35 тысяч баррелей ежесуточно.
Межправительственный комитет ЮНЕСКО включил армянский национальный танец "Кочари" в список нематериального культурного наследия.
Sputnik Казахстан собрал самые яркие цитаты президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, прозвучавшие в ходе общенационального телемоста.
В Москве проходит международный конкурс красоты и грации "Miss Asia Russia — 2017" – Кыргызстан представляет первая вице-мисс республики.
Посол России в Беларуси Александр Суриков рассказал о деталях газовых переговоров между Москвой и Минском – не решенными пока остаются вопросы транзита.
Пользователи соцсетей Латвии довольны отстранением России от Олимпиады, но не ясно, что их радует - защита олимпийских принципов или неприятности соседа.
Для правительства Литвы "борьба с коммунистическими символами" не является первостепенной задачей, заявил премьер Литвы Саулюс Сквернялис.
Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение исполкома МОК отстранить Россию от участия в зимних играх в Южной Корее.
Таджикистан и Багамские Острова установили дипотношения – церемония подписания совместного заявления состоялась в Нью-Йорке.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" РГУ нефти и газа имени Губкина - почти 900 выпускников вуза работают на предприятиях "Узбекнефтегаз".
Накануне новогодних праздников в Эстонии объявлен экстренный военный сбор резервистов – о дополнительных сборах им сообщают по смс.
Во Владикавказе открылась выставка-конкурс живописи и графики "Алания: образы прошлого", которая проходит в рамках подготовки к 1100-летию Крещения Алании.
Азербайджан выполнил взятые на себя перед ОРЕС обязательства по сокращению добычи нефти на 35 тысяч баррелей ежесуточно.
Межправительственный комитет ЮНЕСКО включил армянский национальный танец "Кочари" в список нематериального культурного наследия.