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Ради мира: Хаджимба наградил ветеранов-миротворцев

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© Sputnik. / Бадрак Авидзба

Президент Абхазии Рауль Хаджимба наградил орденами ветеранов российских миротворческих сил в пятницу 8 декабря.

Памятник Российским миротворцам, который будет открыт, станет символом отношений между Абхазией и Россией, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с миротворцами в пятницу 8 декабря.

Глава государства подчеркнул, что необходимо, чтобы те, кто приходит к памятнику, помнили об этих ребятах, об усилиях российской стороны, которая решением Совета глав государств СНГ ввела контингент миротворческих сил.

Президент Абхазии подписал Указ "За образцовое выполнение миротворческих задач, по обеспечению безопасности и неприкосновенности государственной границы Республики Абхазия". согласно которому были награждены орденом Мужества ветераны миротворческих сил Александр Макрушин и Владимир Шульга. Также этот орден получили Сергей Донелюк, Андрей Колотовкин, Игорь Коношенков, Сергей Куроленко, Андрей Питяев, Валерий Радченко, Яков Рязанцев.

"За заслуги перед Республикой Абхазия" автор памятника миротворцам Владимир Суровцев получил от президента Абхазии наручные часы. Также "За заслуги перед Республикой Абхазия" орденом "Ахьдз-Апша" III степени был награжден председатель совета межрегиональной общественной организации "Миротворец" Александр Евтеев. В свою очередь Александр Евтеев вручил президенту Абхазии нагрудный знак миротворцев, как символ боевого братства.




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