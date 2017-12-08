"Миротворец": как открывали новый памятник в Сухуме

Памятник установлен по инициативе межрегиональной общественной организации Совет ветеранов миротворческих сил локальных войн и вооруженных конфликтов «Миротворец». Проект произведен и установлен народным художником России Владимиром Суровцевым.
Право открыть памятник предоставили Герою Абхазии, генерал-лейтенанту Вячеславу Эшба и председателю Совета общественной ветеранской организации «Миротворец» генерал-лейтенанту Александру Евтееву.
На открытии памятника присутствовали президент Абхазии Рауль Хаджимба, заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Хлопонин, участники межправкомиссии, члены правительства, российские военнослужащие, общественность, жители Абхазии.