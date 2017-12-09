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Работа без выключения: пилот-спасатель показал, как "снимают" людей с гор

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© Sputnik. / Анжелика Бения

Вместе с командой МЧС Абхазии пилот-спасатель Сергей Навроцкий разработал систему спасения людей в горах. На Рице уже год существует вертодром для туристических и спасательных полетов.

Гора Арбаика, малая и большая Рица, водопады, реки — известные места горной Абхазии с высоты птичьего полета не оставят равнодушными даже самых взыскательных путешественников.

Летать не страшно, когда за штурвалом пилот-ас, пилот-спасатель Сергей Навроцкий.

Вместе с командой МЧС Абхазии пилот разработал систему спасения людей в горах.

Модификация вертолета-спасателя SA.341C (Gazelle HT. Mk.II). Несмотря на то, что на вид он миниатюрный, он довольно вместительный для своего класса – четырехместный. Сидения съемные, чтобы при необходимости поместить пострадавшего на эвакуационных носилках.

Мы полетали над горной Абхазией вместе с Сергеем Навроцким. Полет от Рицы до Арбаики у нас занял 15 минут. По словам пилота, у профессиональных альпинистов на эту экскурсию уходит четыре дня.

Зимой Навроцкий в основном работает на хели-ски (разновидность горнолыжного спорта — ред), поднимает в горы фрирайдеров и других экстремалов. Так и живет пилот Сергей в Абхазии: то туристов катает над горами, то спасает их.

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