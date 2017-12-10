Добрый Синий и злой Красный: как спасали Принцессу в лазерном шоу

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Абхазия глазами итальянцев: как привлечь иностранного туриста О том, как в Абхазии адаптировалась итальянская семья, с какими трудностями они столкнулись, и в чем они видят развитие туризма в Абхазии, читайте в материале корреспондента Sputnik. 8

Статуэтку Мадонны из Италии передали католическому приходу Сухума Католическая община Абхазии насчитывает около 150 человек, больше половины из них живут в Сухуме, также есть немногочисленные группы католиков в Гагре и Пицунде. 30