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Добрый Синий и злой Красный: как спасали Принцессу в лазерном шоу

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© Sputnik. / Амра Амичба

В Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба впервые прошло светодиодно-лазерное шоу "Электра" для детей.

Детскую сказку на космическую тему представили актеры, на каждом из которых был светодиодный костюм. В течение часового шоу юные зрители помогали доброму Синему зарядить светомолот, которым он победил злого Красного, и спасти Принцессу.

 

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