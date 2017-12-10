Добрый Синий и злой Красный: как спасали Принцессу в лазерном шоу

Детскую сказку на космическую тему представили актеры, на каждом из которых был светодиодный костюм. В течение часового шоу юные зрители помогали доброму Синему зарядить светомолот, которым он победил злого Красного, и спасти Принцессу.
В Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба впервые прошло светодиодно-лазерное шоу "Электра" для детей.
Детскую сказку на космическую тему представили актеры, на каждом из которых был светодиодный костюм. В течение часового шоу юные зрители помогали доброму Синему зарядить светомолот, которым он победил злого Красного, и спасти Принцессу.
Участник международного проекта "Ты супер! Танцы" вернулся в Абхазию.
Первый полуфинал танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik, прошел 9 декабря.
Трансляция первого полуфинала танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Вместе с юной конкурсанткой Миленой Тачулия Абхазию на международном шоу "Ты супер! Танцы" представляет Леон Капба, который уже в полуфинале проекта.
О том, как в Абхазии адаптировалась итальянская семья, с какими трудностями они столкнулись, и в чем они видят развитие туризма в Абхазии, читайте в материале корреспондента Sputnik.
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
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Контрольно-счетная палата Южной Осетии проверяет, насколько эффективно были использованы средства на строительство театра в Цхинвале.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров развеял слухи о кандидатуре российского посла, муссируемые рядом СМИ.
Почему туристы не спешат в Армению? Эксперты считают, что для развития туристического потенциала стране необходима продуманная концепция.