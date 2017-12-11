Владимир Путин на авиабазе Хмеймим объявил о выводе российских войск из Сирии

В Международный день гор, который отмечается 11 декабря, о необходимости сохранить традицию подниматься в абхазские горы и какие виды горного туризма не навредят природе страны, рассказал руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

Абхазия готовится к Новому 2018 году и Гудаутский район в этом не исключение. Когда и какие праздничные мероприятия пройдут в Гудауте, читайте в материале корреспондента Sptunik.