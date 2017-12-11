Владимир Путин на авиабазе Хмеймим объявил о выводе российских войск из Сирии

В Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению.
Президент России Владимир Путина, выступавший в понедельник перед военными на российской базе в сирийском Хмеймиме, объявил о выводе из Сирии значительной части российской группировки войск.
В Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению.
Две гробницы возрастом около 3500 лет были найдены в городе Луксор (Египет).
Президент Абхазии и участники VII съезда Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа посетили исторические села Гудаутского района – Лыхны и Дурипш.
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Предположительно, самодельную бомбу взорвали вблизи крупнейшего автобусного терминала, несколько человек получили ранения.
В Международный день гор, который отмечается 11 декабря, о необходимости сохранить традицию подниматься в абхазские горы и какие виды горного туризма не навредят природе страны, рассказал руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.
Абхазия готовится к Новому 2018 году и Гудаутский район в этом не исключение. Когда и какие праздничные мероприятия пройдут в Гудауте, читайте в материале корреспондента Sptunik.
Театральные коллективы южноосетинских школ и Дворца детского творчества представили на фестивале в Цхинвале зарисовки по нартовскому эпосу осетин.
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На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, стартовал чемпионат по армейскому рукопашному бою.
На въезде в столицу Узбекистана установили скульптурную композицию "Караван на Великом шелковом пути"
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Театральные коллективы южноосетинских школ и Дворца детского творчества представили на фестивале в Цхинвале зарисовки по нартовскому эпосу осетин.
В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе Евлах-Загатала-граница Грузии, погибли четверо граждан России.
На российской военной базе, дислоцированной в Армении, началась подготовка расчетов беспилотников в экстремальных зимних условиях.