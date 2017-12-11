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Футбол нон-стоп: в Калининграде прошел 24-часовой футбольный марафон

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600 игроков-любителей приняли участие в 24-часовом футбольном марафоне в Калининграде.

В субботу 9 декабря стартовал футбольный марафон в Калининграде. На поле вышли уполномоченные силовых структур, учреждений региона, школьники, студенты, журналисты, бизнесмены, которых поделили на две команды — "Балтика" и "Калининград-2018".




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