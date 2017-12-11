Футбол нон-стоп: в Калининграде прошел 24-часовой футбольный марафон

В субботу 9 декабря стартовал футбольный марафон в Калининграде. На поле вышли уполномоченные силовых структур, учреждений региона, школьники, студенты, журналисты, бизнесмены, которых поделили на две команды — "Балтика" и "Калининград-2018".
600 игроков-любителей приняли участие в 24-часовом футбольном марафоне в Калининграде.
В субботу 9 декабря стартовал футбольный марафон в Калининграде. На поле вышли уполномоченные силовых структур, учреждений региона, школьники, студенты, журналисты, бизнесмены, которых поделили на две команды — "Балтика" и "Калининград-2018".
Президент России Владимир Путина, выступавший в понедельник перед военными на российской базе в сирийском Хмеймиме, объявил о выводе из Сирии значительной части российской группировки войск.
Две гробницы возрастом около 3500 лет были найдены в городе Луксор (Египет).
Президент Абхазии и участники VII съезда Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа посетили исторические села Гудаутского района – Лыхны и Дурипш.
В Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба впервые прошло светодиодно-лазерное шоу "Электра" для детей.
В Международный день гор Sputnik Абхазия рассказывает, как сохранить традицию подниматься в горы, и какие виды горного туризма не навредят природе страны.
Вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" 11 декабря отмечает свой юбилей - 40 лет. София Кисекова самый юный музыкант коллектива и единственная исполнительница, которой покорились пять абхазских инструментов.
Во вторник, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии Сибирского антициклона и активного выноса тепла с юга, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Военная прокуратура Южной Осетии проводит следственные мероприятия по выяснению обстоятельств самоубийства военнослужащего.
Значительная часть новорожденных, получивших инвалидность в Азербайджане, появляется на свет в результате родственных браков и раннего замужества.
Власти Армении шагом в сторону Евросоюза послали российским элитам конкретный сигнал, считает эксперт.
Мининформ Казахстана и Минсвязь России договорились в вопросе ретрансляции российских телеканалов на территории республики.
В Кыргызстане перед наступлением нового года вновь идут разговоры, что такси с правосторонним расположением руля запретят с 2018 года.
В первой половине 2018 года Беларусь и Евросоюз намерены подписать документ, определяющий приоритеты партнерства.
Почему четверть века назад "цитадель расизма переместилась из Кейптауна в Ригу", рассказал сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев.
На окнах факультетов истории и философии Вильнюсского университета появились черные траурные ленты в знак того, что высшее образование в стране можно хоронить.
Профсоюзы Молдовы выступили против отмены выходных дней – 8 Марта и 1 Мая, предложенной Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.
Щербинский суд Москвы признал виновными пятерых граждан Таджикистана – фигурантов дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище.
В Турции начинается суд над "стамбульским стрелком" – узбекистанцем Абдулгадиром Машариповвым, совершившим теракт, жертвами которого стали 39 человек.
В Эстонии за два месяца в ДТП попадает второй министр – на сей раз в аварию угодил Министр здоровья и труда Евгений Осиновский.
Военная прокуратура Южной Осетии проводит следственные мероприятия по выяснению обстоятельств самоубийства военнослужащего.
Значительная часть новорожденных, получивших инвалидность в Азербайджане, появляется на свет в результате родственных браков и раннего замужества.
Власти Армении шагом в сторону Евросоюза послали российским элитам конкретный сигнал, считает эксперт.