Девять с половиной миллиардов: вице-премьер рассказал о бюджете на 2018 год

В соответствии с проектом закона о бюджете Абхазии на 2018 год, доходная часть бюджета Республики Абхазия составит порядка девяти с половиной миллиардов рублей.

Парламент Абхазии проголосовал за принятие бюджета страны на 2018 год в первом чтении на заседании во вторник 12 декабря.

Бюджет страны на 2018 год представил вице-премьер правительства Абхазии, министр финансов Дмитрий Сериков.

Он отметил, что была проведена работа со всеми ведомствами Кабинета Министров и добавил, что парламентарии уже знакомы со всеми частями финансового документа.

По его словам, в соответствии с проектом закона о бюджете Абхазии на 2018 год, бюджет Республики Абхазия планирует пополниться порядка 9 миллиардами 500 миллионами рублей, расход Государственного бюджета составит 9 миллиардов 602 миллиона рублей.

Соответственно, дефицит Государственного бюджета на 2018 год ожидается на уровне порядка 100 миллионов рублей.