LIVE: Большая пресс-конференция Владимира Путина 2017

Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Владимир Путин впервые ввел в 2001 году во время своего первого президентского срока. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света. В 2016 году общение с журналистами длилось 3 часа 50 минут, президенту задали 67 вопросов.