22:26 14 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

35 ангелочков: в Лате прошла акция памяти

Получить короткую ссылку
136 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

В селе Лата Гулрыпшского района прошла акция памяти жертв Латской трагедии, организованная Госкомитетом по делам молодежи, сухумским комитетом по вопросам молодежи и автоклубом "Внедорожная Абхазия".

Участники акции, оставив машины за километр от сопки, куда упал вертолет, пешком поднялись к месту трагедии с 35 мраморными ангелочками в руках — по числу сгоревших заживо детей.

 




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Боевики
    Скрытая угроза

    Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Государственная граница

    В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.

  • Москва
    Два дня Еревана

    Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.

  • Евро
    Упущенные миллионы

    По прогнозам министерства экономики, Латвия ежегодно могла получать 60 миллионов евро от программы выдачи видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции.

  • Игналинская АЭС в Литве, архивное фото
    Радиоактивный аукцион

    Генпрокуратура Литвы предполагает, что нынешний глава Игналинской АЭС причастен к незаконному аукциону по продаже радиоактивно загрязненных труб на 1,5 миллиона евро.

  • Аэропорт Кишинева
    На взлет!

    Открытие второй взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Кишинева состоится 19 июля 2018 года, рассказали в компании Avia Invest.

  • Церемония принятия присяги в Душанбе
    Новые россияне

    В Душанбе первые кандидаты на получение российского паспорта приняли присягу, став полноправными гражданами Российской Федерации.

  • Пожилые узбеки
    Пересчитают всех

    В Узбекистане в 2020 году хотят провести всенародную перепись населения – в последний раз жителей республики переписывали в 1989 году.

  • Андрей Масалович, президент консорциума Инфорус, эксперт в области информационной безопасности
    Витрина НАТО

    НАТО заинтересована в развитии киберцентров в Эстонии, поскольку альянс хочет использовать республику как витрину своих технологий, считает эксперт.

  • Боевики
    Скрытая угроза

    Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Государственная граница

    В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.

  • Москва
    Два дня Еревана

    Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Чааныбзиала: маленькие сухумчане оценили главную елку Абхазии
Чааныбзиала: маленькие сухумчане оценили главную елку Абхазии
Латская трагедия
Прерванный полет: Латская трагедия

Соцсети

Sputnikabkhazia