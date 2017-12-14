35 ангелочков: в Лате прошла акция памяти

Участники акции, оставив машины за километр от сопки, куда упал вертолет, пешком поднялись к месту трагедии с 35 мраморными ангелочками в руках — по числу сгоревших заживо детей.
В селе Лата Гулрыпшского района прошла акция памяти жертв Латской трагедии, организованная Госкомитетом по делам молодежи, сухумским комитетом по вопросам молодежи и автоклубом "Внедорожная Абхазия".
Участники акции, оставив машины за километр от сопки, куда упал вертолет, пешком поднялись к месту трагедии с 35 мраморными ангелочками в руках — по числу сгоревших заживо детей.
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Почтить память 85-и человек, погибших 25 лет назад в сбитом вертолете, в село Лата, приехали руководители Гулрыпшского и других районов Абхазии, родственники невинных жертв грузинской агрессии, а также многочисленная молодежь страны со специальной миссией, приуроченной к этой скорбной дате.
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Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.
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