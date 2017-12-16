Зеленый "конструктор": как собирали главную елку Абхазии

Центральная елка в Сухуме получилась намного красочнее, чем в прошлом году. Гигантская "лесная красавица" украшена золотистыми шарами, бантами и светящимися снежинками.

На площади также использовано декоративно-световое оформление. Все работы закончились 14 декабря. Как только елочка засияла, вокруг нее собралась детвора. Многие впервые увидели наряженную 18-метровую елку. Маленькие горожане водили хороводы вокруг елки и, конечно же, рассказывали новогодние стишки.

Новый год не за горами. Местные жители в предвкушении. Осталось всего несколько дней до волшебного праздника. Скоро откроются традиционные рождественские ярмарки, где сухумцы и гости столицы смогут накупить кондитерских изделий и сувениров.

В новогоднюю ночь муниципальные власти организуют концерт с участием фольклорных ансамблей и звезд местной эстрады.