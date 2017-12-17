Крестово-купольный: полет над Бзыбским храмом

Крестово-купольный Бзыбский храм был построен в X-XI веках. Храм находится в одном из самых живописных мест Абхазии – в Бзыбском ущелье.

Бзыбский храм-крепость датируется IX-X веками – временем расцвета Абхазского царства. Руины Бзыбского храма находятся в одном из самых живописных мест Абхазии – в Бзыбском ущелье. Называется так храм из-за реки Бзыбь, на берегу которой и расположен.

По обеим сторонам Бзыбской реки сохранились останки крепостей и храмов. Это говорит о том, что столетия тому назад эта территория была весьма оживленной. В позднефеодальную эпоху Бзыбское ущелье было частью владений рода Инал-ипа.

Храм относят к крестово-купольным храмам с тремя нефами и тремя апсидами, что характерно для построек эпохи Абхазского царства. Его длина составляет 13,5 метров, ширина алтарной ниши – 3,5 метров.

Когда-то храм был окружен мощной крепостной стеной с башнями и бойницами на случай осады. Стены крепости были сложены из булыжника на известковом растворе. До наших дней сохранились эти стены, утрачены свод и купол храма.

Путникам здесь предстает удивительный вид: горные вершины, река изумрудного цвета в окружении сказочной растительности.