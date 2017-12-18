Евангелие, седло и платье Хиблы: какие предметы представили на временной выставке в Сухуме

В Абхазском государственном музее открылась временная выставка, на которой представлены около 100 уникальных предметов из хранилища.

Основу выставки составляют исторические документы, предметы естественной истории, археологические и этнологические коллекции, собранные в течение длительного времени на территории Абхазии. Они представлены в виде ритуальных предметов, украшений, оружия и тканевых изделий. Многие из представленных предметов экспонируются впервые.

Среди экспонатов Евангелие на абхазском языке 1912 года, Сабля Николая II, врученная Буденным абхазу Аншба, серебряные чаши и женские пояса, украшения, золотые подвески, женское седло, платье Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава, в котором она выступала на конкурсе имени Чайковского в 1994 году, где завоевала Гран-при, а также ее "Золотая маска" и многое другое.

Открытие временной выставкй приурочено к 100-летию Абхазского государственного музея.

Выставка в Абхазском государственном музее будет открыта еще один день, 19 декабря. Все желающие могут успеть посмотреть бесплатно уникальные предметы из хранилища музея.