Крушение скоростного поезда в США

Пассажирский поезд железнодорожной компании Amtrak сошел с рельсов и упал с эстакады на оживленную магистраль в американском штате Вашингтон.

Авария произошла на железнодорожном путепроводе в 7.40 по местному времени в понедельник близ города Дюпонт в 80 километрах к югу от Сиэтла (штат Вашингтон). Сошедший с рельсов вагон рухнул прямо на шоссе I-5. Компания-оператор Amtrak сообщила, что попавший в аварию скоростной поезд 501 впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом в понедельник утром.

По предварительным данным, госпитализированы 78 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в США. Также, в результате инцидента погибли трое человек.