Финишная прямая: строители полностью собрали пролеты автодорожной части Крымского моста

Более 100 тысяч тонн металлоконструкций протянуты между 288 опорами.
В 2018 году на мосту установят автоматизированную систему для управления транспортными потоками.
Строители полностью собрали пролеты автодорожной части Крымского моста.
Более 100 тысяч тонн металлоконструкций протянуты между 288 опорами.
В 2018 году на мосту установят автоматизированную систему для управления транспортными потоками.
Палеонтологи раскопали в Китае целое захоронение останков древних птерозавров. Смотрите на видео, как выглядят древнейшие находки, которым около 120 миллионов лет.
В 2018 году Россия станет хозяйкой чемпионата мира по футболу. Матчи планируется провести на 12 стадионах в 11 городах.
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Государственное инвестиционное агентство при министерстве экономики Республики Абхазия подвело итоги работы за 2017 год.
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Полпред президента Южной Осетии обратил внимание наблюдателей ЕС в Грузии на очередной факт стрельбы на границе.
Отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главой турецкого МИД.
В Гюмри открылся филиал Российского центра науки и культуры – здесь, в том числе, станет действовать библиотека, и будут организованы курсы русского языка.