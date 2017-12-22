Спасение горняков, заблокированных обвалом шахты

Вечером в среду на шахте "Есаульская" произошло обрушение породы на тупиковом вентиляционном штреке в 100 метрах от места горных работ. В это время под землей находились 100 горняков, 97 из них самостоятельно вышли на поверхность. Еще трое оказались заблокированы за завалом.