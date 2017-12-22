Глава ЦБ России Набиуллина спела в клипе, посвященном новым купюрам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина спела песню "Владивосток 2000" в клипе, посвященном новым купюрам номиналом в две тысячи и двести рублей.

В ролике, опубликованном на канале Банка России, девушка-журналистка пытается расплатиться двухтысячной купюрой за мороженое, после чего окружающие ее люди начинают петь песню группы "Мумий Тролль".

Среди поющих на несколько секунд появляется и Набиуллина.

Банк России ввел новые банкноты в обращение 12 октября. На двухсотрублевой купюре изображены символы Севастополя, на банкноте номиналом в две тысячи рублей — мост на остров Русский и космодром "Восточный". Символы выбрали россияне в ходе онлайн-голосования.