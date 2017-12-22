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Поддержать в финале: одноклассники Милены Тачулия едут на шоу "Ты супер! Танцы"

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© Sputnik Анжелика Бения

Участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступит в финале проекта в субботу 23 декабря.

В субботу 23 декабря состоится финал международного конкурса "Ты супер! Танцы", в котором выступит участница из Абхазии Милена Тачулия. Поддержать абхазскую участницу из Сухума едут ее одноклассники.

По словам ее одноклассников, с первого дня проекта они мечтали быть рядом с Миленой. Финал – волнительный и очень ответственный день для участников. Поэтому приезд одноклассников Милены для нее станет лучшей поддержкой. Ребята подготовили плакаты с пожеланиями и много сюрпризов.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый международным информационным агентством и радио Sputnik и телекомпанией НТВ объединил в одном проекте таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарил каждому участнику шанс показать себя на большой сцене.




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