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Танцуй, как лебедь: знакомимся ближе с финалисткой "Ты супер! Танцы" Миленой Тачулия

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Темы:
Финал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (5)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения

Финалистка международного проекта "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия, как и каждый участник проекта, ребенок с непростой судьбой. Мы хотим ближе вас с ней познакомить.

Грандиозный финал детского международного конкурса "Ты супер! Танцы" уже сегодня, 23 декабря. Несколько месяцев участники проекта усердно работали над собой. Были и победы, и неудачи. Из Абхазии на танцевальное шоу поехали Леон Капба, который дошел до полуфинала, и Милена Тачулия, которая стала финалисткой проекта.

Милена, как и каждый участник проекта, ребенок с не простой судьбой. Она и ее сестра Теона, вместе с мамой живут под опекой бабушки и дедушки. На вопрос, где папа, отвечать без слез не получается.

Танцевать может каждый, уверена финалистка. Достаточно просто чувствовать музыку.

"Я получаю наслаждение, когда танцую. Я представляю, будто плыву, как плывущий по озеру лебедь с раскрытыми крыльями", – поделилась Милена.

Милена занимается народными и классическими танцами с трех лет. Сегодня она солистка одного из лучших детских ансамблей Абхазии "Абаза". Балетмейстер государственного хореографического ансамбля Алексей Аршба помнит ее совсем маленькой.

"С первых дней было видно, что ребенок талантливый, очень способный. Она профессионально занимается танцами уже больше 10 лет", – сказал Алексей Аршба.

Милена — призер многих конкурсов, в том числе и международных. Помимо танцев, она занимается плаванием и рисованием. Кроме того, девочка увлекается журналистикой. В будущем Милена хочет стать великим танцором.

142 участника, 15 недель в эфире, 8 финалистов. Международное шоу "Ты супер! Танцы" объединило в одном проекте юных танцоров из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарил каждому участнику шанс показать себя на большой сцене.

Темы:
Финал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (5)



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