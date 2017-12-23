23:39 23 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Видео

Яркое и взрывное выступление Милены Тачулия в финале шоу "Ты супер!Танцы"

Получить короткую ссылку
Темы:
Финал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (5)
92 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© НТВ

Милена Тачулия из Абхазии выступила в финале Международного конкурса "Ты супер!Танцы" на телеканале НТВ в субботу 23 декабря.

Участница из Абхазии Милена Тачулия выступила в финале конкурса "Ты супер!Танцы", удивив всех новым образом — дреды, серебристого цвета костюм и уверенность в движениях. Вооружившись таким образом, Милена вышла на сцену и под песню "Импульсы города" Елены Темниковой исполнила танец. 

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Темы:
Финал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (5)



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дети лепят снеговик, архивное фото
    Снег по соседству

    Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.

  • Сотрудники милиции. Архивное фото
    Отказов не принимаем!

    В Бишкеке сотрудники районного УВД отказались возбуждать более 500 уголовных дел – Генеральная прокуратура начала проверку.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Латвийский бронетранспортер CVRT
    Теперь – самозащита

    В Латвии задумались, не заставят ли США Латвию, принимая новую стратегию нацбезопасности, "защищаться от России" на собственные деньги.

  • Аудронис Навицкас, архивное фото
    Безосновательное увольнение

    Вильнюсский суд постановил, что бывший командующий ВВС Литвы был безосновательно уволен за решение ремонтировать вертолеты в России.

  • Курс валют
    Обмен по-новому

    Гражданам Молдовы придется следовать новым правилам в случае обмена долларов и евро в валютных кассах страны: что решил парламент.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Свадьба пела и плясала: браки года
Выступление Милены Тачулия в финале шоу Ты Супер! Танцы
Яркое и взрывное выступление Милены Тачулия в финале шоу "Ты супер!Танцы"
Православный календарь на 2018 год
Православный календарь 2018 года

Соцсети

Sputnikabkhazia