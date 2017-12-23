Яркое и взрывное выступление Милены Тачулия в финале шоу "Ты супер!Танцы"

Милена Тачулия из Абхазии выступила в финале Международного конкурса "Ты супер!Танцы" на телеканале НТВ в субботу 23 декабря.

Участница из Абхазии Милена Тачулия выступила в финале конкурса "Ты супер!Танцы", удивив всех новым образом — дреды, серебристого цвета костюм и уверенность в движениях. Вооружившись таким образом, Милена вышла на сцену и под песню "Импульсы города" Елены Темниковой исполнила танец.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.