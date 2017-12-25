Отчитались: как прошла итоговая пресс-конференция Министерства культуры Абхазии

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия и заместитель министра Батал Кобахия рассказали о проделанной в 2017 году работе.

Пресс-конференцию Эльвира Арсалия начала с того, что 2017 год был очень удачным годом, министерство отработало культурный план практически по всем пунктам.

Важным направлением, по словам министра, стало расширение международного культурного сотрудничества.

Очень насыщенным 2017-й стал в жизни театров. Согласно аналитике, проведенной Минкультом, посещение театров увеличилось в десятки раз.

В первую очередь, министр культуры отметила эффективную работу Русского драматического театра имени Фазиля Искандера, который в течение года провел на своей сцене около 120 мероприятий.

"Для нас был интересен проект РУСДРАМ, который состоялся полномасштабно. По поводу Русского театра я могу сказать, что практически столько же, сколько было выделено государством, было заработано самим театром", — сказала она.