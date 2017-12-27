Как наказывают музыкантов: участники "Ты супер! Танцы" беседовали с Гергиевым

Художественный руководитель Мариинского театра и всемирно известный дирижер Валерий Гергиев встретился с участниками проекта "Ты супер! Танцы".

Дети задавали массу вопросов дирижеру, который поделился с ними своим опытом и рассказал о тонкостях управления большим оркестром, а также вспомнил о том, как он гастролировал по родным странам юных танцоров.

Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства. Дети отправились в экскурсионную поездку в Санкт-Петербург, где они увидят главные достопримечательности города и познакомятся с известными деятелями культуры. Также агентство будет выплачивать ежемесячную стипендию конкурсантам до достижения ими 18 лет, предоставит возможность пройти специализированные курсы по русскому языку тем, кому это необходимо и окажет помощь в поступлении в российские вузы.