Всех обзвонили, приехали: финалистку "Ты супер! Танцы" встретили в Сухуме

Школьные друзья, друзья-танцоры и родственники встретили финалистку международного проекта "Ты супер! Танцы" Милену Тачулия, которую не видели четыре месяца.

Финалистка международного проекта "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия вернулась домой после проекта. В Сухуме Милену у Абхазской государственной филармонии встречали ее школьные друзья, друзья-танцоры и родственники.

Милена Тачулия занимается народными и классическими танцами с трех лет. Сегодня она солистка одного из лучших детских государственных ансамблей Абхазии "Абаза".

Милена призналась, что не ожидала такой встречи дома.

"Для меня это неожиданность, такая же неожиданность, как и приезд моего класса на финал проекта", – добавила Милена.

Милена — призер многих конкурсов, в том числе и международных. Помимо танцев, она занимается плаванием и рисованием. Кроме того, девочка увлекается журналистикой. В будущем Милена хочет стать великим танцором. По словам Милены, оставлять танцы она пока не собирается.

"Мне нравится танцевать. Я думаю, я продолжу танцевать, хотя бы эти два года, пока не закончу школу. Пока я танцую, дальше посмотрим", – добавила Милена.

Несколько месяцев участники проекта усердно работали над собой. Были и победы, и неудачи. Из Абхазии на танцевальное шоу поехали Леон Капба, который дошел до полуфинала, и Милена Тачулия, которая стала финалисткой проекта.